Nr. 1775

In der vergangenen Nacht kam es in Alt-Hohenschönhausen zum Brand eines abgestellten Kinderwagens. Nach bisherigem Kenntnisstand bemerkte ein Zeuge gegen Mitternacht von seinem Balkon in der Landsberger Allee aus, einen Feuerschein im 15. OG eines gegenüberliegenden Wohnhauses in der Altenhofer Straße. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr konnten im dortigen Treppenhaus einen brennenden Kinderwagen feststellen, die Ausbreitung des Brandes verhindern und schließlich das Feuer löschen. Der Kinderwagen brannte vollständig ab und im Treppenhaus entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.