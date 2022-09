Fahrzeuge beschädigt und beschmiert

Nr. 1774

In der vergangenen Nacht demolierte ein Mann in Oberschöneweide zahlreiche Fahrzeuge. Zwischen 23 Uhr und 0.45 Uhr alarmierten Zeugen die Einsatzkräfte in die Kottmeierstraße. Dort sei eine Person beim Zerkratzen eines Autos beobachtet worden. Der Unbekannte war anschließend mit dem Fahrrad in Richtung Rathenaustraße geflüchtet. In der Umgebung konnten weitere beschädigte Fahrzeuge gefunden werden. Wenig später ging ein weiterer Notruf ein: In der Steffelbauerstraße sei ebenfalls eine Person beim Beschädigen von Fahrzeugen beobachtet worden. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten hier einen Tatverdächtigen stellen. Der 28-Jährige, bei dem ein Atemalkoholwert von 1,6 Promille gemessen wurde, gab unter anderem an, die Autos demoliert zu haben, um die Inhaber zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu bewegen. Auf seinem Weg hat der Mann insgesamt 31 Fahrzeuge beschädigt, indem er deren Lack zerkratzte, Reifen zerstach, Kräder umwarf oder die Fahrzeuge mit verfassungsfeindlichen Symbolen beschmierte. Nach polizeilichen Maßnahmen in Form einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung konnte er seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.