Schwerer Verkehrsunfall zwischen Auto und Motorrad

Nr. 1773

Gestern Nachmittag ereignete sich in Britz ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 62-Jährige um kurz nach 17 Uhr mit ihrem Auto von einem Supermarktparkplatz auf den Buckower Damm. Zu diesem Zeitpunkt war dort ein 27-jähriger Motorradfahrer in Fahrtrichtung Johannisthaler Chaussee unterwegs. Gemäß Zeugenangaben soll er mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Einbiegen des Autos in den Fließverkehr kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin der Motorradfahrer auf den begrünten Mittelstreifen geriet und dort gegen einen Baum prallte. Das Motorrad rutschte anschließend in den Gegenverkehr und blieb dort liegen. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzung und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin klagte über Rückenschmerzen und stand deutlich unter dem Eindruck des Geschehens. Auch sie kam in eine Klinik, wo sie zur Behandlung ebenfalls verblieb. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.