Sohn schlägt Mutter – Festnahme

Nr. 1772

Polizeikräfte des Abschnitts 52 und einer Einsatzhundertschaft nahmen in der vergangenen Nacht in Kreuzberg einen 43-Jährigen fest, der zuvor mit einer Waffe von einem Balkon geschossen haben soll. Gegen 22 Uhr wurde die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Urbanstraße gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann in einer Wohnung nach einem Streit mit seiner 65-jährigen Mutter diese zunächst gewürgt und sie anschließend an den Haaren aus der Wohnung und dabei ihren Kopf gegen eine Wand geschlagen haben. Die Frau gab den Einsatzkräften gegenüber an, dass sie sich anschließend aus den Griffen ihres Sohnes habe befreien und auf die Straße flüchten können. Dort habe sie gesehen und gehört, wie der 43-Jährige mit einer Waffe zwei Mal vom Balkon der Wohnung in die Luft geschossen habe. Die zum Ort gerufenen Einsatzkräfte konnten den Mann kurz darauf im Hausflur festnehmen. Im Hosenbund führte er eine Schreckschusspistole und ein Beil mit sich. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten außerdem ein Luftdruckgewehr. Alle Gegenstände wurden beschlagnahmt. Den Tatverdächtigen brachten die Einsatzkräfte in einen Polizeigewahrsam, in dem ihm, da er augenscheinlich unter dem Einfluss betäubender Mittel stand, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen wurde. Anschließend wurde er einem Arzt vorgestellt und in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses eingewiesen. Die 65-Jährige wurde durch die Angriffe ihres Sohnes augenscheinlich nicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie ab. Bei der Festnahme des Mannes verletzte sich eine Polizistin und trat vom Dienst ab. Die Ermittlungen wegen einer Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.