Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen:

Wer hat Elias seit heute 10.30 Uhr gesehen?

Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in der Keithstraße 30 in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer (030)4664 912444, per E-Mail an lka124Hinweise@polizei.berlin.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.