Auseinandersetzung endet mit zwei verletzten Jugendlichen

Nr. 1763

Bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen in einer Grünanlage in Adlershof wurden gestern Abend zwei Jugendliche verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 19.50 Uhr in der Köllnischen Heide zum Streit zwischen einer vier- und einer siebenköpfigen Jugendgruppe, wobei es sich bei der kleinen Gruppe um ausschließlich männliche Jugendliche handelte. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten soll ein Jugendlicher der größeren Gruppe einen 17-Jährigen der kleinen Gruppe mit einem Holzstock geschlagen und diesen dabei am Kopf verletzt haben. Daraufhin soll ein zweiter 17-Jähriger aus dem Quartett ein Tierabwehrspray gegen die siebenköpfige Gruppe eingesetzt haben. Während der anschließenden Handgreiflichkeiten wurde ein 17-Jähriger junger Mann aus der Siebenergruppe mit einer Axt angegriffen und dabei schwer am Arm verletzt. Das Vierergespann trennte sich anschließend und flüchtete vom Tatort. Kurze Zeit später nahmen alarmierte Einsatzkräfte der Polizei an einer Bushaltestelle an der Kreuzung Oberspreestraße Ecke Westendstraße zwei der geflüchteten Jugendlichen fest. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten die beiden verletzten Jugendlichen in unterschiedliche Krankenhäuser. Während der junge Mann mit den Kopfverletzungen nach ambulanter Behandlung seinen Weg fortsetzen konnte, musste der mit den Schnittverletzungen hingegen stationär aufgenommen werden. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).