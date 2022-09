Homophob beleidigt und geschlagen

Nr. 1762

In Schöneberg wurde ein 53-Jähriger gestern Abend homophob beleidigt und ins Gesicht geschlagen. Gegen 20 Uhr waren der später Verletzte und dessen 43-jähriger Ehemann zu Fuß auf dem Gehweg der Yorkstraße unterwegs, als sich ein verbaler Streit zwischen dem 53-Jährigen und zwei Männern im Alter von 25 und 34 Jahren ergab. Grund dieser Auseinandersetzung soll ein vom 34-Jährigen auf dem Gehweg abgestelltes Auto gewesen sein. Im weiteren Verlauf soll es dann durch den Mittdreißiger zu einer homophoben Beleidigung und einem Faustschlag in das Gesicht des 53-Jährigen gekommen sein. Der 34-Jährige, der angab, ebenfalls beleidigt worden zu sein und sich lediglich verteidigt zu haben, wurde daraufhin vorläufig festgenommen und nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam entlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an und wurden vom Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.