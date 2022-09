Nr. 1760

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher schwer verletzt wurde, kam es gestern Abend im Ortsteil Westend. Nach derzeitigem Kenntnisstand und laut Zeugenaussagen befuhr der 17-Jährige gegen 18.15 Uhr gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Motorradfahrer die Heerstraße auf dem linken der beiden freigegebenen Fahrstreifen. Dabei waren sie in Richtung Scholzplatz unterwegs, als plötzlich ein Autofahrer linksseitig, auf dem zu diesem Zeitpunkt mutmaßlich gesperrten Fahrstreifen, an ihnen vorbeifuhr. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, in deren Folge der Jugendliche stürzte und Verletzungen am Kopf und dem Oberkörper erlitt. Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten ihn schließlich in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.