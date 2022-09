Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1757

Gegen 7.40 Uhr wurde die Polizei zur Löwenberger Straße in Lichtenberg alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlug in einer Wohnung in der 9. Etage eines Wohnhauses ein Mann mit einer Axt auf eine Frau ein. Bei der Anwendung der Schusswaffe durch die Einsatzkräfte wurde der 23 Jahre alte Mann getroffen und tödlich verletzt. Die 27-Jährige erlag noch am Ereignisort ihren schweren Verletzungen, die ihr mit der Axt zugefügt worden waren. Die weiteren Ermittlungen zum Geschehen hat eine Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.