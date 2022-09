Mehrere Fahrzeuge in Flammen

Spandau/Pankow

Zu mehreren Fahrzeugbränden gestern in Spandau und Weißensee haben Brandkommissariate des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernommen.

Nr. 1755

Gegen 1. 25 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr zu einem brennenden Transporter an der Kreuzung Predigergarten Ecke Kirchhofstraße. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer stand der Transporter bereits vollständig in Flammen. Auch ein davor parkender VW brannte schon teilweise. Beide Brände wurden von der Feuerwehr gelöscht. Durch die Hitzewirkung der Flammen wurden drei weitere Autos beschädigt, die auf der gegenüberliegenden Seite geparkt waren. Anhand des angebrachten Kennzeichenschildes am Transporter handelte es sich um einen Peugeot, der am 2. September in Brandenburg entwendet wurde. Ob der Brand mit dem Diebstahl im Zusammenhang steht, wird mit den Ermittlungen geprüft.

Nr. 1756

Eine Anwohnerin der Lindenallee hörte gegen 0.30 Uhr einen Knall auf der Straße, sah aus einem Fenster ihrer Wohnung brennende Fahrzeuge und alarmierte die Feuerwehr. Eine weitere Zeugin bemerkte mehrere Jugendliche an einem der Fahrzeuge, die kurz nach Ausbruch der Brände vom Ort flüchteten. Insgesamt brannten dort zwei Opel, ein Skoda und ein BMW. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, die die Wagen bereits erheblich beschädigt hatten.