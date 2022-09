Nr. 1754

Unbekannte zündeten heute früh einen Wagen eines Diplomaten in Lichterfelde an. Gegen 4.30 Uhr alarmierte ein Zeuge die Feuerwehr zur Margaretenstraße, nachdem er dort einen brennenden BMW feststellte. Als die Einsatzkräfte der Polizei am Ort eintrafen, stand der Wagen vollends in Flammen, die bereits auf einen davor geparkten Renault übergegriffen hatten. Die Brandbekämpfer der Feuerwehr löschten die Brände. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Hinweise auf eine politische Tatmotivation liegen derzeit nicht vor.