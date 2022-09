Unfall gebaut und zu Fuß geflüchtet

Nr. 1751

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 46 erhielten in der vergangenen Nacht Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Lichterfelde, bei dem sich ein Auto überschlagen haben soll. Mit Eintreffen am Unfallort in der Morgensternstraße bestätigte sich gegen 3.20 Uhr die im Notruf getroffene Aussage eines Zeugen. So sahen die Kollegen insgesamt vier zum Teil erheblich beschädigte Fahrzeuge, von denen drei am rechten Fahrbahnrand parkten und eines rechtsseitig auf der Straße lag. Eine verantwortliche Person trafen sie nicht an. Aufgrund der Spurenlage und nach Aussage des Zeugen rekonstruierten die Polizeikräfte, dass der mutmaßliche Fahrer des auf der Seite liegenden Autos, ein Range Rover, den Ostpreußendamm aus Richtung Königsbergerstraße kommend in Richtung Morgensternstraße befahren haben muss, als es zu dem Zusammenstoß mit den geparkten Fahrzeugen kam. Der Zeuge soll dann beobachtet haben, wie ein Mann aus dem Dachfenster des Wagens kletterte und zu Fuß in Richtung Osdorfer Straße flüchtete. Die Ermittlungen zur tatverdächtigen Person sowie zum Verkehrsunfall mit Unfallflucht dauern weiterhin an. Sie wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.