Nr. 1750

Gestern Nachtmittag kippte in Charlottenburg ein Laster auf die Seite, nachdem er von der Fahrbahn abkam. Der Unfall ereignete sich gegen 17.35 Uhr auf der BAB 100 an der Anschlussstelle Kaiserdamm-Süd, in Fahrtrichtung Süd. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der 53-jährige Lkw-Fahrer mit seinem Laster den rechten Fahrstreifen, kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet in die dortige Böschung und kippte in der Folge auf die linke Seite. Der Fahrer wurde in seiner Kabine eingeklemmt, musste daraus von Einsatzkräften der Berliner Feuerwehr befreit werden und kam mit Verletzungen an einem Arm zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Der Unfallort blieb bis 19.25 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.