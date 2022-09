Rollerfahrerin umgefahren und geflüchtet

Nr. 1748

In der vergangenen Nacht ereignete sich in im Ortsteil Stadtrandsiedlung Malchow ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine bisher unbekannte Person kurz nach 22 Uhr in einem Auto die Darßer Straße in Richtung Roelckestraße. Hinter der Kreuzung Darßer Straße/Piesporter Straße befuhr die unbekannte Person, die mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll, dann nach Zeugenangaben den Gehweg und überfuhr ein Verkehrszeichen. Anschließend lenkte sie zurück auf die Darßer Straße und fuhr dort eine in dieselbe Richtung fahrende 44-jährige Rollerfahrerin um. Die Frau fiel auf die Fahrbahn und blieb dort verletzt liegen. Der oder die Unbekannte setzte den Weg dennoch fort, kam abermals von der Straße ab, fuhr ein weiteres Verkehrsschild um und entfernte sich in Richtung Roelckestraße. Die 44-Jährige kam mit einer Armfraktur sowie weiteren Verletzungen am Rumpf und an den Beinen zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen eines Fachkommissariates für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) dauern an.