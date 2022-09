Geschäft überfallen

Nr. 1746

Unbekannte überfielen gestern Mittag ein Geschäft in Charlottenburg. Nach bisherigem Kenntnisstand betrat ein Trio den Edelmetallhandel in der Lietzenburger Straße gegen 12.45 Uhr und zwang einen dort anwesenden 24-jährigen Wachmann unter Vorhalt einer Schusswaffe, sich auf den Boden zu legen. Während einer des Trios den 24-Jährigen in Schach hielt, begaben sich die anderen beiden mutmaßlichen Räuber zu einem Angestellten und forderten ihn unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, die Kasse und Wertschränke zu öffnen. Der 30-Jährige kam der Aufforderung nach und die Unbekannten entwendeten Edelmetalle sowie Geld und flüchteten damit über die Lietzenburger Straße in die Meinekestraße, wo sie einen Teil des entwendeten Geldes verloren. Anschließend stiegen sie dort in ein bereits wartendes Auto, in dem eine weitere Person am Steuer saß und fuhren in Richtung Kurfürstendamm davon. Die beiden Überfallenen blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.