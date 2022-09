Mordkommission ermittelt zu versuchtem Tötungsdelikt

Nr. 1744

Zu einem gestern Abend aufgefundenen schwer verletzten Mann in Oberschöneweide, hat eine Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Passanten alarmierten gegen 20.15 Uhr die Polizei und die Feuerwehr zur Wilhelminenhofstraße, nachdem sie dort einen Mann mit mehreren Stichverletzungen fanden. Die eingetroffenen Rettungskräfte versorgten den bislang noch unbekannten Verletzten und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, in dem sogleich eine Notoperation durchgeführt werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Gesundheitszustand des Mannes stabil, der zum Geschehen jedoch noch nicht befragt werden konnte. Im Zusammenhang mit der Tat nahmen Einsatzkräfte einen 24-Jährigen fest und brachten ihn in einen Polizeigewahrsam, wo er der Mordkommission überstellt wurde. Ob der Festgenommene für die Tat verantwortlich ist, müssen die weiteren, noch andauernden Ermittlungen zeigen.