Schüsse aus Auto – Zwei Männer verletzt

Nr. 1742

Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in Wedding ermittelt seit gestern Abend die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand und Zeugenbefragungen wurden gegen 19.15 Uhr mehrere Schüsse aus einem Fahrzeug auf im Erdgeschoss befindliche Büroräume eines Mehrfamilienhauses in der Pankstraße abgegeben. Die Schüsse trafen einen 40 und einen 49 Jahren alten Mann, die sich zu diesem Zeitpunkt in den Büros aufhielten. Der 40-Jährige wurde mit Verletzungen am Rücken und am Arm ins Krankenhaus gebracht und dort operiert. Lebensgefahr soll dem Vernehmen nach nicht bestehen. Der 49-Jährige konnte nach einer ambulanten Versorgung seiner Kopfverletzung am Ort entlassen werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach tatverdächtigen Personen, zu denen auch zwei Wohnungsdurchsuchungen mit Spezialeinsatzkräften in Gesundbrunnen gehörten, verliefen ohne Erfolg. Hintergrund sind ersten Ermittlungen zufolge Familienstreitigkeiten. Die Ermittlungen dauern an.