Nr. 1741

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Tram wurde gestern Vormittag ein Mann in Hellersdorf schwer verletzt. Der 79-Jährige überquerte bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 9.20 Uhr eine Fußgängerfurt auf der Stendaler Brücke in der Risaer Straße, stieß dort mit der heranfahrenden Tram zusammen und stürzte auf die Gleise. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.