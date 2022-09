Nr. 1740

Wegen eines Vorfalls in Neukölln ermittelt seit gestern Nacht der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts. Nach bisherigen Erkenntnissen kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei gegen 23.50 Uhr einen 43-jährigen Mann auf dem Hermannplatz, nachdem sich dieser zuvor auf dem U-Bahnhof Hermannplatz mit mehreren Fahrgästen gestritten hatte. In Anwesenheit der Polizistinnen und Polizisten hob er seinen rechten Arm und rief lautstark eine nationalsozialistische Parole. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa 1,5 Promille. Nach Feststellung seiner Identität konnte der Tatverdächtige seinen Weg fortsetzen. Die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen dauern an.