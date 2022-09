Nr. 1739

Schwere Kopfverletzungen erlitt gestern Mittag eine Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Mitte. Die 26-Jährige befuhr ersten Erkenntnissen nach gegen 14.45 Uhr die Alexanderstraße in Richtung Memhardstraße, bevor sie unvermittelt nach links in die Karl-Liebknecht-Straße abgebogen sein soll. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 23-Jährigen. Die Fahrradfahrerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf sowie an den Beinen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Einsatzkräfte der Polizei sperrten während der Dauer der Unfallaufnahme die Memhardstraße. Die Ermittlungen des Fachkommissariats für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) dauern an.