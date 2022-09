Nr. 1738

Gestern Abend erlitt ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Britz schwerste Beinverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 57-Jährige mit seinem Motorrad gegen 20.30 Uhr die Gutschmidtstraße in Richtung Fritz-Erler-Allee. Kurz vor der Ecke Martin-Wagner-Ring stieß er mit dem Skoda eines 26-Jährigen zusammen, der von einem Privatgrundstück auf die Fahrbahn fuhr. Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Motorradfahrer in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Die Einsatzkräfte der Polizei sperrten die Gutschmidtstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die Ermittlungen übernommen.