Brandkommissariat ermittelt zu angezündeten Fahrzeugen

In der Nacht zu Mittwoch und gestern Abend haben bisher Unbekannte fünf Autos in Westend und Spandau angezündet. In beiden Fällen wurde niemand verletzt und das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung übernommen.

Nr. 1735 Ein Zeuge war gegen 3.10 Uhr in der Königin-Elisabeth-Straße unterwegs und bemerkte zwei am Fahrbahnrand geparkte, brennende Fahrzeuge. Alarmierte Brandbekämpfer löschten den brennenden Audi sowie den Mercedes. Beide Wagen brannten vollständig aus. Einsatzkräfte der Polizei sperrten für die Dauer der Löscharbeiten die Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße Ecke Knobelsdorffstraße.

Nr. 1736 Anwohner der Straße An der Kappe in Spandau bemerkten kurz vor 22 Uhr auf einem Mieterparkplatz einen brennenden Renault Twingo und alarmierten die Feuerwehr. Zwei daneben abgestellte Fahrzeuge wurden ebenfalls Opfer der Flammen und brannten vollständig aus. Auch in diesem Fall löschten die Brandbekämpfer die Brände.