Schwer verletzt aus dem Auto befreit

Nr. 1732

Schwere Verletzungen erlitt gestern Mittag ein Mann in Wedding. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 84-Jährige mit seinem Auto auf der Ungarnstraße aus Richtung Markstraße kommend in Richtung Müllerstraße. Zwischen der Indischen Straße und der Edinburger Straße soll er einem in die Fahrbahn hineinragenden geparkten Transporter ausgewichen sein, wozu er auch die Gegenfahrbahn nutzte. Dort stieß er mit dem Wagen eines 46-Jährigen zusammen, der die Ungarnstraße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch die Kollision erlitt der 84-Jährige schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den Verletzten aus dessen Fahrzeug befreien, bevor sie ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus brachten. Der 46-Jährige klagte über Schmerzen, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme blieb die Ungarnstraße für den Straßenverkehr beidseitig gesperrt. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).