Vor Verkehrskontrolle davongefahren

Nr. 1730

In Wedding fiel Kräften einer Einsatzhundertschaft in der vergangenen Nacht ein mit drei Männern besetzter Audi auf. Das Fahrzeug kam ihnen gegen 0.45 Uhr in der Turiner Straße entgegen. Weil es ein defektes Rücklicht aufwies, wendeten die Beamten ihr Fahrzeug, um den Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Allerdings hielt der Audi, der von einem 31-Jährigen gefahren wurde, trotz eingeschalteter Sondersignale des hinter ihm fahrenden Polizeifahrzeugs nicht an. An der Kreuzung Turiner Straße / Schulstraße fuhr der Mann trotz roter Ampel weiter, setzte dann seine Fahrt mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Prinz-Eugen-Straße, Antonstraße und Maxstraße fort, bevor ihn die Einsatzkräfte in der Schulstraße anhalten konnten. Zuvor hatte der 31-Jährige eine weitere rote Ampel missachtet und zwischenzeitlich während der Fahrt die komplette Beleuchtung seines Fahrzeugs ausgeschaltet. Bei der Kontrolle stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrzeug nicht versichert ist. Das Auto und die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. In dem Wagen fanden die Einsatzkräfte einen schwertähnlichen Gegenstand, der dem Fahrer zugeordnet und sichergestellt wurde. Der 24-jährige Fahrzeuginsasse führte ein Mikroreagenzgefäß vermutlich mit Amphetamin, mit sich, das ebenso sichergestellt wurde, wie eine im Auto befindliche Schreckschusspistole, als deren Besitzer sich der 20-jährige Fahrzeuginsasse ausgab. Die drei bereits in der Vergangenheit erkennungsdienstlich behandelten Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und Feststellung ihrer Personalien vor Ort entlassen. Die Ermittlungen wegen eines unerlaubten Kraftfahrzeugrennens, Verstößen gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz dauern an.