Nr. 1729

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Mittag in Charlottenburg einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Nach bisherigen Erkenntnissen bestieg der 52-Jährige gegen 13.30 Uhr den Balkon einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eosanderstraße, brach die Balkontür auf und gelangte so in die Wohnung. Alarmierte Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft konnten den Mann noch in der Wohnung festnehmen. Anschließend brachten sie ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung in einen Polizeigewahrsam. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Direktion 2 (West).