E-Scooter-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1728

Beim Zusammenstoß mit einer 25-jährigen Autofahrerin wurde in der vergangenen Nacht der Fahrer eines E-Scooters in Neukölln schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen soll der 27-Jährige gegen 22 Uhr in der Hermannstraße in Richtung Mariendorfer Weg, auf dem Fahrradschutzstreifen entgegen der Fahrtrichtung, unterwegs gewesen sein. In Höhe der Kreuzung Hermann- Ecke Kranoldstraße kam es zum Zusammenstoß mit dem rechtsabbiegenden Wagen. In Folge der Kollision stürzte der E-Scooter-Fahrer und zog sich hierbei schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Erstversorgung am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Für die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten blieb die Hermannstraße zwischen der Silbersteinstraße und dem Mariendorfer Weg/Delbrückstraße für dreißig Minuten gesperrt. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.