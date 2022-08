Nr. 1727

Gestern Nachmittag ereignete sich im Märkischen Viertel ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand überquerte ein Siebenjähriger gegen 16.15 Uhr den Wilhelmsruher Damm und wurde dabei vom Auto einer 46-Jährigen erfasst, die in Richtung Senftenberger Ring fuhr. Der Junge erlitt Verletzungen am Kopf, an den Händen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.