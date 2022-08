Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Nr. 1726

Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall in Reinickendorf, bei dem am Montagnachmittag, den 29. August 2022, eine Fußgängerin schwer verletzt worden war, bittet die Polizei Berlin um Mithilfe. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach überquerte die 89-Jährige gegen 14.45 Uhr in Höhe des Ritterlandwegs die Residenzstraße und wurde hierbei von einem Auto erfasst, das von einem 26-Jährigen in Richtung Letteallee gesteuert wurde. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 (Nord) fragt:

• Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Angaben zum Hergang machen?

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise richten Sie bitte an das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) in der Idastraße 6 in Pankow unter der Telefonnummer (030) 4664-172800, per E-Mail unter Dir1K24VUK@Polizei.Berlin.de , an die Internetwache der Polizei Berlin oder jede andere Polizeidienststelle.