Floß in Brand

Nr. 1725

Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizei, des Polizeiabschnitts 36 und der Berliner Feuerwehr wurden gestern Nachmittag zu einem brennenden Floß auf dem Kleinen Müggelsee in Müggelheim alarmiert. Das Feuer auf dem gemieteten Wasserfahrzeug war nach bisherigem Ermittlungsstand gegen 14.30 Uhr ausgebrochen, als der 55-jährige Bootsführer eine Gasflasche auswechseln wollte. Die Feuerwehr konnte das an einer Badestelle liegende Floß löschen. Der 55-Jährige wurde mit Verbrennungen an Armen und Beinen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, in welchem er stationär verblieb. Auf dem Floß befanden sich etwa 20 weitere Passagiere. Weitere Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts einer fahrlässigen Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.