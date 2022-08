Autos angezündet

Reinickendorf/Steglitz-Zehlendorf

In der vergangenen Nacht zündeten bisher Unbekannte in Heiligensee und Dahlem Autos an. In beiden Fällen wurde niemand verletzt und Brandkommissariate des Landeskriminalamtes haben die weiteren Ermittlungen übernommen.

Nr. 1723

Anwohner des Erich-Anger-Wegs bemerkten zunächst gegen 0.35 Uhr auf einem dortigen Parkplatz, dass ein Pkw in Flammen stand und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Das Fahrzeug wurde bei dem Brand komplett zerstört. Ein daneben abgestelltes Fahrzeug wurde ebenfalls Opfer der Flammen und ist dadurch nun ein Totalschaden. Ein dritter Wagen wurde leicht beschädigt.

Nr. 1724

Ebenfalls ein Anwohner sah gegen 2.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Otto-von-Simson-Straße, dass ein Auto brannte und alarmierte daraufhin die Einsatzkräfte. Der Wagen brannte vollständig aus.