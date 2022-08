Festnahme nach Brandstiftung an Auto

Nr. 1720

Polizeikräfte der Direktion 1 (Nord) nahmen gestern Abend nach einer Brandstiftung in Pankow einen 40-jährigen Mann fest. Eine Zeugin und ein Zeuge beobachteten den Tatverdächtigen, als dieser kurz nach 21 Uhr in der Vesaliusstraße eine Scheibe eines dort geparkten Autos beschädigte. Kurz darauf stand das Fahrzeug, das bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht mehr fahrfähig war und zu Übernachtungszwecken genutzt wurde, in Flammen. Als der Zeuge den Mann darauf ansprach, soll dieser ihn volksverhetzend beleidigt haben. Die zum Ort alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ein Ausbrennen des Fahrzeugs jedoch nicht verhindern. Ein danebenstehender Wagen wurde durch die Hitzeeinwirkung erheblich beschädigt. Ebenfalls zum Ort alarmierte Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 13 konnten den Mann schließlich im Bereich des S-Bahnhofs Pankow festnehmen. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam wurde er der ermittlungsführenden Dienststelle beim Polizeilichen Staatsschutz des Landeskriminalamtes übergeben. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Volksverhetzung dauern an. (ms)