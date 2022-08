Frau bei Überfall schwer verletzt

Nr. 1719

Eine bisher unbekannte Gruppe Männer überfiel und beraubte gestern Abend eine Frau in Wilmersdorf. Gegen 20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Polizei zum U-Bahnhof Fehrbelliner Platz, als sie auf dem Boden des Verbindungsganges zwischen den U-Bahnlinien 3 und 7 eine verletzte Frau fand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte versorgten weitere Zeugen die Frau bereits notfallmedizinisch, bevor ebenfalls alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr eintrafen, die die weitere Versorgung übernahmen und sie in ein Krankenhaus brachten. Spätere Ermittlungen ergaben, dass ein Unbekannter, der Teil einer fünfköpfigen Gruppe war, der Frau die Handtasche entrissen hatte. Beim Versuch diese noch festzuhalten, stürzte sie die Treppe hinunter und erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus derzeit intensivmedizinisch versorgt werden. Die Frau selbst konnte noch nicht befragt werden, womit auch ihre Identität bisher ungeklärt ist. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes übernahm das Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West).