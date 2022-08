Nr. 1717

In der vergangenen Nacht starb in Köpenick ein Mann bei einem Wohnungsbrand. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Anwohnende eines Hauses in der Erwin-Bock-Straße gegen 0.40 Uhr auf einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung im zweiten Stock aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer öffneten die Wohnung und fanden dort ein in Flammen stehendes Bett vor, in welchem der 63-jährige Wohnungsmieter leblos lag. Ein Notarzt stellte den Tod des Mannes fest. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen und verhinderten so ein Übergreifen auf weitere Räume und das Gebäude. Weitere Personen wurden nicht verletzt.