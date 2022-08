Obdachlosen Mann bestohlen und verletzt

Nr. 1715

In den frühen Morgenstunden ereignete sich ein räuberischer Diebstahl in Wittenau. Im dortigen U-Bahnhof schlafend, bemerkte ein 36-jähriger Obdachloser gegen 4.30 Uhr, dass ein ihm unbekannter Mann seine Hosentaschen abtastete. Vom einst Schlafenden gestört, ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung der zum Ausgang führenden Rolltreppen. Als der 36-Jährige daraufhin registrierte, dass er bestohlen worden war, folgte er dem Tatverdächtigen und forderte ihn auf der Rolltreppe auf, ihm sein Geld zurückzugeben. Davon offenbar unbeeindruckt, soll der mutmaßliche Langfinger dem ihn Konfrontierenden ins Gesicht getreten haben und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. In Folge des Fußtritts stürzte der obdachlose Mann die Rolltreppe hinunter und erlitt dabei leichte Verletzungen am gesamten Körper. Von einem Passanten alarmierte Rettungskräfte brachten den 36-Jährigen in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die weiteren Ermittlungen hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen. (fk)