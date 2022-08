Festnahme mutmaßlicher Autodiebe

Nr. 1714

Zivilkräfte der Polizeidirektion 3 (Ost) nahmen in der vergangenen Nacht drei mutmaßliche Autodiebe in Hellersdorf fest. Ein Mann des Trios, ein 33-Jähriger, wurde gegen 23.30 dabei beobachtet, als er sich zu einem am Fahrbahnrand der Riesaer Straße geparkten Fahrzeug begab und mit einer Taschenlampe in selbiges hineinleuchtete. Nachdem er daraufhin kurz verschwand, tauchte er wenig später ein zweites Mal auf, schlug eine der Autoscheiben ein, entriegelte die Tür und begab sich auf den Fahrersitz. Kurz bevor die Polizeikräfte ihn dort vorläufig festnehmen konnten, wurde der Tatverdächtige von zwei seiner Komplizen, zwei Männer im Alter von 19 und 32, gewarnt und ergriff, genau wie die anderen beiden, zu Fuß die Flucht. Im Rahmen der Nacheile konnten schließlich alle Drei festgenommen und im Anschluss an die erkennungsdienstlichen Maßnahmen in einem Polizeigewahrsam den nun ermittelnden Kolleginnen und Kollegen der Kriminalpolizei übergeben werden. (fk)