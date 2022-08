Verletzte Radfahrer bei Verkehrsunfällen

Pankow / Friedrichshain-Kreuzberg

Zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen Radfahrer schwer verletzt wurden, kam es gestern in Pankow und Friedrichshain.

Nr. 1711

Gegen 9 Uhr befuhren ein Lastwagen und ein Radfahrer die Berliner Straße in Richtung Bornholmer Straße. An der Ecke Maximilianstraße bog der 53-jährige Lkw-Fahrer nach rechts ab, während der 34 Jahre alte Radler geradeaus weiterfuhr. Bei dem Zusammenstoß geriet der Jüngere unter den Lastwagen und erlitt Verletzungen am Oberkörper sowie einen Beinbruch. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Nr. 1712

Ein 30-Jähriger war gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Landsberger Allee in Richtung Platz der Vereinten Nationen unterwegs. An der Einmündung zum Ernst-Zinna-Weg blockierte ein nach rechts abbiegendes Auto den Radweg, welchem der Mann ausweichen wollte. Dabei kollidierte er mit einer Laterne, stürzte zu Boden und zog sich einen Schlüsselbeinbruch, einen Armbruch sowie eine Kopfverletzung zu. Der nicht ansprechbare 30-Jährige wurde stationär in einer Klinik aufgenommen. Die von Zeugen beobachtete Autofahrerin setzte hingegen, ohne Hilfe zu leisten, ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort.

In beiden Fällen haben die zuständigen Fachkommissariate für Verkehrsdelikte die Ermittlungen übernommen. (md)