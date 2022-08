Nr. 1710

In Wartenberg wurde heute früh eine Frau schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 4 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Straße 3 zu einem Streit zwischen der 39-Jährigen und ihrem Lebenspartner. Dabei verletzte der Mann sein Opfer lebensbedrohlich und flüchtete. Die Angegriffene konnte den Notruf verständigen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert, in welcher sie notoperiert wurde. Dem Vernehmen nach besteht keine Lebensgefahr mehr. Die Fahndung nach dem 42-Jährigen dauert an. Die 7. Mordkommission des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen. (md)