Gegen Baum gefahren

Nr. 1709

Vier von sechs Fahrzeuginsassen hatten gestern Nachmittag ziemlich viel Glück, als der Wagen in Heinersdorf mit einem Baum kollidierte. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Auto, das kurz vor 16 Uhr von einem 24-Jährigen in der Blankenburger Straße gelenkt wurde, am Ende einer langen Kurve von der Fahrbahn ab und stieß am rechten Straßenrand mit einem Baum zusammen. Ein Zeuge soll dann beobachtet haben, dass insgesamt sechs Personen das Fahrzeug verließen und auf das Eintreffen von Polizei und Rettungswagen warteten. Zwei der Insassen, ein neunjähriger Junge und dessen 32-jähriger Vater, erlitten bei dem Aufprall Knochenbrüche am Kopf und dem Oberkörper und verblieben stationär in einem Krankenhaus. Der unverletzt gebliebene Autofahrer wurde rechtlich belehrt und erklärte sich mit einem freiwilligen Atemalkoholtest einverstanden, welcher einen Wert von null Promille ergab. Angaben zum Ablauf des Verkehrsunfalls wollte der 24-Jährige nicht machen, die Ermittlungen dauern an. (fk)