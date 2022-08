Kollision mit Linienbus

Nr. 1708

In Adlershof stieß ein Auto gestern Mittag mit einem Linienbus zusammen. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der 58-jährige Busfahrer der Linie 164 die Nipkowstraße vom Glienicker Weg kommend in Richtung Radickestraße, als es kurz nach 13.30 Uhr an der Kreuzung Otto-Franke-Straße zum Zusammenstoß kam. Gemäß Zeugenaussagen soll ein von rechts kommender 45-jähriger Opelfahrer dem Bus die Vorfahrt genommen und mit erhöhter Geschwindigkeit gegen ihn geprallt sein. In Folge des Zusammenstoßes wurden insgesamt acht Personen, darunter auch der Autofahrer, zum Teil schwer verletzt. Während sechs von ihnen nach ambulanter Behandlung am Unfallort oder in einem Krankenhaus ihren Weg fortsetzen konnten, verblieben der 45-Jährige und eine Insassin des Busses aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen stationär in Kliniken. Für die Ermittlungs- und Aufräumarbeiten blieb die Nipkowstraße für gut anderthalb Stunden gesperrt. Die Auswertung der erlangten Kenntnisse ist nun Teil der noch laufenden Ermittlungen, die das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen hat. (fk)