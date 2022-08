Nr. 1707

In der vergangenen Nacht kam es in Fennpfuhl zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Nach den bisherigen Erkenntnissen war ein 22-Jähriger gegen 2.15 Uhr mit seinem Wagen in der Landsberger Allee in Richtung Marzahn unterwegs. Als er nach links in die Otto-Marquardt-Straße abbiegen wollte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte die Bordsteinkante, riss einen Ampelmast um und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt. Der junge Mann erlitt Verletzungen an den Armen und Händen und wurde zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 3 (Ost) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (md)