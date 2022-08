Nr. 1706

Beim Zusammenstoß mit einem Radfahrer wurde eine Passantin gestern Abend in Schöneberg schwer verletzt. Nach Zeugenaussagen soll die 83-Jährige gegen 20.30 Uhr zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn des Vorarlberger Damms getreten sein und kollidierte dort mit einem Radfahrer, der ihr nicht mehr ausweichen konnte. Während der 35-Jährige unverletzt blieb, stürzte die betagte Dame zu Boden und zog sich Verletzungen am Kopf und Rücken zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik, in welcher sie stationär aufgenommen wurde. Das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (md)