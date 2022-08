Nr. 1705

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich auf der Stadtautobahn ein Auto überschlug, kam es gestern Abend in Schmargendorf. Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor eine 24-Jährige gegen 20.40 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug, als sie in Höhe der Ausfahrt Kurfürstendamm auf der BAB 100 in Richtung Wedding unterwegs war. Dabei überschlug sich ihr Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde mit Verletzungen am Nacken und Rücken stationär im Krankenhaus aufgenommen. Auch ihre ein Jahr ältere Mitfahrerin zog sich Verletzungen zu und kam ebenfalls zur stationären Versorgung in eine Klinik. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen. (md)