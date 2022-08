Nr. 1702

Der am Mittwoch, den 24. August 2022, bei einem Streit in Prenzlauer Berg mit einem Messer schwer verletzte Mann verstarb heute Vormittag in einem Krankenhaus. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge geriet der 26-Jährige gegen 8.40 Uhr mit einem anderen Mann in einer Bar an der Greifswalder Straße in einen Streit. Im weiteren Verlauf des Streits erlitt der jetzt Verstorbene eine Stichverletzung in den Rücken und dadurch schwere innere Verletzungen. Der Tatverdächtige flüchtete in unbekannte Richtung. Die 7. Mordkommission übernahm unmittelbar darauf die Ermittlungen wegen des Verdachts des Totschlags. Die Ermittlungen dauern an.