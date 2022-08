Nr. 1700

Wegen Bedrohung erhielt ein 48-Jähriger gestern einen Haftbefehl. Er ist dringend verdächtig, am Mittwoch, den 24. August 2022, in einem Mehrfamilienhaus in Wilmersdorf eine brennbare Flüssigkeit verschüttet und sich bedrohlich geäußert zu haben. Gegen 17.50 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Hauses in der Gasteiner Straße starken Benzingeruch im Treppenhaus. Alarmierte Einsatzkräfte stellten wenig später vor der Wohnungstür einer 42-Jährigen eine Flüssigkeitslache fest, bemerkten im Keller des Hauses den Ex-Partner der Frau und nahmen ihn fest. Er soll zuvor gegenüber seiner Ex-Partnerin gedroht haben, ihre Wohnung in Brand zu setzen. Die Ermittlungen dauern an.