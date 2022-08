An Gemälderahmen angeklebt

Nr. 1699

Gestern Nachmittag klebten sich in Mitte zwei Frauen an den Rahmen eines wertvollen Gemäldes an, wodurch dieser beschädigt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand betraten eine 19- und eine 24-Jährige gegen 15 Uhr die Gemäldegalerie am Matthäikirchplatz und klebten sich an den Rahmen des Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“, das aus dem Jahr 1504 stammt und von Lucas Cranach gemalt wurde. Dazu zeigten sie ein Transparent mit Klimabezug und trugen auch entsprechende T-Shirts. Alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen die beiden Frauen fest, nachdem sie durch Mitarbeitende des Museums mit einem Lösungsmittel vom Rahmen gelöst wurden. Eine ebenfalls 24-Jährige sowie ein 58-Jähriger, die im Verdacht stehen, an der Aktion mitgewirkt zu haben, indem sie die Tat filmten, wurden ebenfalls festgenommen. Während die mutmaßlich Filmenden sowie die 19-Jährige nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden, wurde die erstgenannte 24-Jährige dem Polizeilichen Staatsschutz beim Landeskriminalamt der Polizei Berlin überstellt, wo die weiteren, noch andauernden Ermittlungen geführt werden.