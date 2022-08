Mädchen schwer verletzt

Nr. 1698

Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg wurde ein neunjähriges Mädchen gestern Abend schwer verletzt. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand und der Befragung von Zeugen überquerte das Mädchen gegen 19 Uhr gemeinsam mit einem zehnjährigen Jungen die Fußgängerfurt der Greifswalder Straße aus Richtung Thomas-Mann-Straße kommend in Richtung Erich-Weinert-Straße. In derselben Richtung, jedoch hinter dem Mädchen, überquerte ein 27-jähriger Radfahrer bei gelb zeigender Ampel die Kreuzung und kollidierte trotz Vollbremsung mit der Neunjährigen. Das Mädchen wurde mit einem Knochenbruch am Bein in ein Krankenhaus gebracht, wo es stationär verblieb. Der Radfahrer flog durch den Zusammenprall über den Lenker seines Fahrrads und zog sich dabei eine kleine Wunde am rechten Bein zu, die er anschließend selbst versorgen wollte. Die Ermittlungen zu dem Unfall übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord).