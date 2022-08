Nr. 1697

Bei einem Abbiegevorgang in Französisch Buchholz wurde ein Motorrollerfahrer gestern Nachmittag so schwer verletzt, dass er notoperiert werden musste. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 70-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr die Blankenburger Straße in Richtung Dietzgenstraße, als sie nach links auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Dafür den Radweg passierend, erfasste sie den 43-jährigen Kradfahrer, der unerlaubterweise auf dem Fahrradstreifen unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes erlitt der Mann innere Verletzungen. Rettungskräfte versorgten den Schwerverletzten zunächst am Unfallort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.