Mit Luftdruckgewehr in der Öffentlichkeit geschossen - Festnahme

Nr. 1696

Polizistinnen und Polizisten nahmen gestern Abend einen Mann in Niederschöneweide fest. Gegen 18.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei zur Britzer Straße und teilte dort mit, dass er sah, wie ein Mann mit einem Luftdruckgewehr aus einem Fenster einer Wohnung hinaus auf die Straße schoss. Zur Gefahrenabwehr sperrten Einsatzkräfte die nähere Umgebung ab, bevor Kräfte einer Einsatzhundertschaft den 41-Jährigen in dessen Wohnung festnahmen. Mit einer richterlichen Anordnung durchsuchten sie anschließend die Wohnräume, wobei sie ein Luftdruckgewehr und ein Klappmesser sicherstellten. Ein Transportkommando brachte den Betroffenen in einen Polizeigewahrsam, aus dem er nach einer Blutentnahme später wieder entlassen wurde. Während der Einsatzes beleidigte der mutmaßliche Rechtsbrecher die Einsatzkräfte fortdauernd. Er muss sich nun wegen des Verdachtes der Beleidigung und des Schießens in der Öffentlichkeit verantworten.