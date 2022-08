In Krankenwagen eingebrochen

Nr. 1695

Einsatzkräfte der Polizei nahmen gestern Abend einen Mann fest, der in Lichtenberg in einen Krankentransportwagen eingebrochen war. Nach Zeugenaussagen näherte sich der Verdächtige kurz nach 21 Uhr dem in der Rhinstraße geparkten Fahrzeug, maskierte sich und zog Handschuhe an. Kurz darauf sei er im Innenraum des Wagens zu sehen gewesen, nachdem er eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Die alarmierten Streifenbesatzungen entdeckten den zwischenzeitlich Geflüchteten in der Nähe versteckt unter einem Lastwagen, nahmen ihn fest und beschlagnahmten diverses Erste-Hilfe-Material. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 23-Jährige musste sich in einem Polizeigewahrsam einer Blutentnahme unterziehen und wurde anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 3 übergeben, welche die Ermittlungen übernommen hat.