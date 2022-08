Nr. 1694

Zu einem Tötungsdelikt in Wittenau nahm gestern Abend eine Mordkommission des Landeskriminalamtes die Ermittlungen auf. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam es gegen 18.30 Uhr in einem Wohnhaus am Eichborndamm zu Streitigkeiten zwischen drei Beteiligten. Dabei erlitt ein 53-Jähriger eine tödliche Verletzung. Der 45-jährige Tatverdächtige konnte festgenommen und soll heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorführt werden. Die Untersuchungen der Tat durch die 7. Mordkommission dauern an.